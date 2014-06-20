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دويدار: الأهلي فاوضني شهرين والزمالك أنهى الصفقة في 7 أيام

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دويدار: الأهلي فاوضني شهرين والزمالك أنهى الصفقة في 7 أيام دويدار: الأهلي فاوضني شهرين والزمالك أنهى الصفقة في 7 أيام

لعبت مماطلة النادي الأهلي في التفاوض مع إدارة اتحاد الشرطة دورًا في تحول صفقة أحمد دويدار من القلعة الحمراء إلى نادي الزمالك.

وقال دويدار: "بدأ مسئولو الأهلي المفاوضات معي منذ شهرين، وأبديت موافقة مبدئية، إلا أن الأمور تجمدت، ثم عادت مجددًا بعد دخول نادي الزمالك في الصفقة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "كنت على وشك الانتقال أيضًا إلى نادي إنبي، إلا أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نجح في الحصول على موافقة مسئولي إنبي في ضمي".

وتابع "مفاوضات الأهلي كانت بطيئة للغاية، إلا أن نادي الزمالك دفع أربعة ملايين جنيه على الفور، وحاول مسئولو الأهلي تقديم عرض أعلى دون جدوى".

وأتم: "نفس الأمر تكرر مع خالد قمر، ولكن المفاوضات معه بدأت منذ ثلاثة أشهر".

يُذكر أن الزمالك نجح في ضم خالد وأحمد دويدار بصحبة زميلهما النيجيري معروف يوسف

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