القبض علي عامل اتهمته سائحة إيطالية بالتحرش بها بقرية سياحية بالبحر الأحمر

ألقت مباحث البحر الأحمر القبض علي عامل بإحدي القري السياحية جنوب مدينة القصير بعد أن قدمت سائحة إيطالية الجنسية بلاغاً ضده بالقيام بالتحرش الجنسيى بها داخل القرية السياحية التى تقيم بها بالكيلو 10 جنوب مدينة القصير.

كانت ماريلا دانيلا زورزا، سائحة إيطالية الجنسية تبلغ 38 سنة و تقيم بإحدى القرى السياحية بمنطقة الكيلو 10 جنوب مدينة القصير قد توجهت لقسم شرطة القصير لتحرر محضر تتهم فيه أحد العاملين بالقرية السياحية بالتحرش بها جنسياً داخل القرية و يدعى ” أ . س ” و يعمل فرد أمن بالفندق ، كما أتهمته بشروعه فى سرقة مبلغ مالى قدره 500 جنيه مصرى و 150 يورو.

فور تلقى البلاغ اننقل النقيب شادى حافظ معاون أول مباحث قسم شرطة القصير و النقيب وليد القليعى معاون مباحث القسم للفندق محل الواقعة ، حيث تمكن فريق البحث من إلقاء القبض على المتهم ،عقب تعرف السائحة عليه و تحرر عن ذلك المحضر رقم 820 جنح قسم شرطة القصير لسنة 2014 ويباشر المستشار محمد ابو خضره رئيس النيابة التحقيقات.