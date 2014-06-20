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رئيس الحكومة الليبية يبحث مع سفير روسيا تعزيز العلاقات الثنائية

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رئيس الحكومة الليبية يبحث مع سفير روسيا تعزيز العلاقات الثنائية رئيس الحكومة الليبية يبحث مع سفير روسيا تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الليبية المؤقتة عبد الله الثني مع السفير الروسي لدى ليبيا ايفان اوريكوف ، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل دعمها في مختلف المجالات ، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة الليبية اليوم الجمعة ، أن رئيس الوزراء عبد الله الثني أبدى خلال اللقاء ، رغبة الحكومة في مساهمة روسيا في تدريب الكوادر الليبية وخصوصاً الشرطية منها ، لما تتمتع به الشرطة الروسية من سمعة طيبة وذلك بشكل عاجل.

ومن جانبه ، أكد السفير الروسي على أنه سينقل هذه الرغبة لحكومة بلاده وهو متأكد بأنها ستلقى استجابة سريعة من قبلها.

ا.ش.ا

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