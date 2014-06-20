رئيس الحكومة الليبية يبحث مع سفير روسيا تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني مع السفير الروسي لدى ليبيا ايفان اوريكوف ، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل دعمها في مختلف المجالات ، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة الليبية اليوم الجمعة ، أن رئيس الوزراء عبد الله الثني أبدى خلال اللقاء ، رغبة الحكومة في مساهمة روسيا في تدريب الكوادر الليبية وخصوصاً الشرطية منها ، لما تتمتع به الشرطة الروسية من سمعة طيبة وذلك بشكل عاجل.

ومن جانبه ، أكد السفير الروسي على أنه سينقل هذه الرغبة لحكومة بلاده وهو متأكد بأنها ستلقى استجابة سريعة من قبلها.

ا.ش.ا