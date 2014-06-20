بالصور.. ما لا تعرفه عن رئيس كوريا الشمالية

تولى كيم جونج أون زمام السلطة في كوريا الشمالية بعد وفاة والده في ديسمبر 2011، وقد عُرف عن النظام السياسي في كوريا الشمالية بسلطويته وغرابته في القوانين والأحكام، ونشر موقع «تليجراف» 25 لقطة لزعيم كوريا الشمالية، تظهر الجانب الآخر من حياته، التي قد لا تعرفها.

جونج يؤدي التحية بجانب نعش والده خلال مراسم تشييع الجنازة في العاصمة بيونج يانج.

جونج يتفقد جودة المراتب الموجودة في شقق سكنية مخصصة لعلماء كوريا الشمالية.

جونج يبتسم خلال جولته في مصنع المشروم التابع للوحدة العسكرية 534

جونج يتفقد مكان تدريب جنود الجيش على ركوب الخيل

جونج يلوح خلال ركوبه سفينة حربية

جونج وزوجته ري سول جو خلال زيارتهما لملاهي رونجنا في بيونج يانج

جونج يمسك جيتار خلال زيارته لوحدة عسكرية

جونج يستمتع بركوب ملاهي رونجنا

جونج مع دينيس رودمان نجم كرة السلة الأمريكي السابق

جونج يتفقد أمتعة جنود إحدى الوحدات العسكرية

أطفال يبكون من شدة السعادة لوجود جونج بينهم

جونج يبتسم بينما يبكي الأطفال لرؤيته خلال زيارة قام بها في معسكر بيونج يانج ميوهيانجسان

جونج يداعب عنزة خلال زيارته لمزرعة لتربية الماشية

الجنود يتدافعون ويبكون كي يلمحوا الزعيم خلال زيارته للوحدة العسكرية

جونج يتفقد مصنع للهواتف الذكية

جونج يحمل طفل بملابس عسكرية خلال زيارته لإحدى الوحدات العسكرية

جونج يدخن السجائر خلال تواجده في مركز التحكم في الأقمار الصناعية

لم يمتنع الزعيم عن التدخين خلال زيارته لمستشفى جديد

ويعطي تعليماته خلال مشاهدته لمناورة عسكرية

جونج وزوجته خلال زيارة لوحدة عسكرية تابعة للجيش

جونج ينظر باتجاه كوريا الجنوبية من خلال نظارة معظمة

جونج يزور مرزعة أسماك

جونج يداعب طفلة خلال زيارته لروضة أطفال كيونجسان

جونج خلال زيارته لموقع عسكري قريب من الحدود مع كوريا الجنوبية