بالصور.. ما لا تعرفه عن رئيس كوريا الشمالية
تولى كيم جونج أون زمام السلطة في كوريا الشمالية بعد وفاة والده في ديسمبر 2011، وقد عُرف عن النظام السياسي في كوريا الشمالية بسلطويته وغرابته في القوانين والأحكام، ونشر موقع «تليجراف» 25 لقطة لزعيم كوريا الشمالية، تظهر الجانب الآخر من حياته، التي قد لا تعرفها.
جونج يؤدي التحية بجانب نعش والده خلال مراسم تشييع الجنازة في العاصمة بيونج يانج.
جونج يتفقد جودة المراتب الموجودة في شقق سكنية مخصصة لعلماء كوريا الشمالية.
جونج يبتسم خلال جولته في مصنع المشروم التابع للوحدة العسكرية 534
جونج يتفقد مكان تدريب جنود الجيش على ركوب الخيل
جونج يلوح خلال ركوبه سفينة حربية
جونج وزوجته ري سول جو خلال زيارتهما لملاهي رونجنا في بيونج يانج
جونج يمسك جيتار خلال زيارته لوحدة عسكرية
جونج يستمتع بركوب ملاهي رونجنا
جونج مع دينيس رودمان نجم كرة السلة الأمريكي السابق
جونج يتفقد أمتعة جنود إحدى الوحدات العسكرية
أطفال يبكون من شدة السعادة لوجود جونج بينهم
جونج يبتسم بينما يبكي الأطفال لرؤيته خلال زيارة قام بها في معسكر بيونج يانج ميوهيانجسان
جونج يداعب عنزة خلال زيارته لمزرعة لتربية الماشية
الجنود يتدافعون ويبكون كي يلمحوا الزعيم خلال زيارته للوحدة العسكرية
جونج يتفقد مصنع للهواتف الذكية
جونج يحمل طفل بملابس عسكرية خلال زيارته لإحدى الوحدات العسكرية
جونج يدخن السجائر خلال تواجده في مركز التحكم في الأقمار الصناعية
لم يمتنع الزعيم عن التدخين خلال زيارته لمستشفى جديد
ويعطي تعليماته خلال مشاهدته لمناورة عسكرية
جونج وزوجته خلال زيارة لوحدة عسكرية تابعة للجيش
جونج ينظر باتجاه كوريا الجنوبية من خلال نظارة معظمة
جونج يزور مرزعة أسماك
جونج يداعب طفلة خلال زيارته لروضة أطفال كيونجسان
جونج خلال زيارته لموقع عسكري قريب من الحدود مع كوريا الجنوبية