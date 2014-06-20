أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور.. ما لا تعرفه عن رئيس كوريا الشمالية

Google+ Print

تولى كيم جونج أون زمام السلطة في كوريا الشمالية بعد وفاة والده في ديسمبر 2011، وقد عُرف عن النظام السياسي في كوريا الشمالية بسلطويته وغرابته في القوانين والأحكام، ونشر موقع «تليجراف» 25 لقطة لزعيم كوريا الشمالية، تظهر الجانب الآخر من حياته، التي قد لا تعرفها.

The 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-unجونج يؤدي التحية بجانب نعش والده خلال مراسم تشييع الجنازة في العاصمة بيونج يانج.

North Korean leader Kim Jong-un inspects a bed at a flat under construction. The flats are being built for scientists to live in

جونج يتفقد جودة المراتب الموجودة في شقق سكنية مخصصة لعلماء كوريا الشمالية.

North Korean leader Kim Jong-un smiles as he tours a mushroom factory affiliated with North Korea's military unit 534

جونج يبتسم خلال جولته في مصنع المشروم التابع للوحدة العسكرية 534

North Korean leader Kim Jong un riding a horse as he inspects the training ground of a horse riding company under the Korean People's Army (KPA) Unit 534 at an undisclosed place in North Korea.

جونج يتفقد مكان تدريب جنود الجيش على ركوب الخيل

North Korean leader Kim Jong-Un: What North Koreans really think of Kim Jong-un

جونج يلوح خلال ركوبه سفينة حربية

With the 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-un's acsendency to power, we take a look back at some of the bizarre and strange photos released by the state-run KCNA news agency

جونج وزوجته ري سول جو خلال زيارتهما لملاهي رونجنا في بيونج يانج

The North Korean leader holds a guitar during his visit to a military unit on the Wolnae Islet Defence Detachment

جونج يمسك جيتار خلال زيارته لوحدة عسكرية

North Korean leader Kim Jong-un smiles while enjoying a ride at the Rungna People's Pleasure Ground in Pyongyang The North Korean leader, along with his wife Ri Sol-ju, attended a ceremony to mark the completion of the amusement park.

جونج يستمتع بركوب ملاهي رونجنا

Kim Jong-un in pictures

جونج مع دينيس رودمان نجم كرة السلة الأمريكي السابق

North Korean leader Kim Jong-un inspecting Korean People's Army Unit 323

جونج يتفقد أمتعة جنود إحدى الوحدات العسكرية

With the 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-un's acsendency to power, we take a look back at some of the bizarre and strange photos released by the state-run KCNA news agency

أطفال يبكون من شدة السعادة لوجود جونج بينهم

With the 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-un's acsendency to power, we take a look back at some of the bizarre and strange photos released by the state-run KCNA news agency

جونج يبتسم بينما يبكي الأطفال لرؤيته خلال زيارة قام بها في معسكر بيونج يانج ميوهيانجسان

With the 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-un's acsendency to power, we take a look back at some of the bizarre and strange photos released by the state-run KCNA news agency

جونج يداعب عنزة خلال زيارته لمزرعة لتربية الماشية

Kim Jong-Un

الجنود يتدافعون ويبكون كي يلمحوا الزعيم خلال زيارته للوحدة العسكرية

Kim Jong-un looking at a smartphone.

جونج يتفقد مصنع للهواتف الذكية

With the 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-un's acsendency to power, we take a look back at some of the bizarre and strange photos released by the state-run KCNA news agency

جونج يحمل طفل بملابس عسكرية خلال زيارته لإحدى الوحدات العسكرية

The North Korean leader Kim Jong-Un. There is a risk that an apocalyptic war with South Korea is the logical end result of its bizarre ideology

جونج يدخن السجائر خلال تواجده في مركز التحكم في الأقمار الصناعية

With the 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-un's acsendency to power, we take a look back at some of the bizarre and strange photos released by the state-run KCNA news agency

لم يمتنع الزعيم عن التدخين خلال زيارته لمستشفى جديد

With the 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-un's acsendency to power, we take a look back at some of the bizarre and strange photos released by the state-run KCNA news agency

ويعطي تعليماته خلال مشاهدته لمناورة عسكرية

North Korean leader Kim Jong-un (front) and his wife Ri Sol-ju (2nd L) look on during a visit to Unit 1017 of the Korean People's Army (KPA) Air and Anti-Air Force, honoured with the title of O Jung Hup-led 7th Regiment,

جونج وزوجته خلال زيارة لوحدة عسكرية تابعة للجيش

With the 2nd anniversary of North Korea's leader Kim Jong-un's acsendency to power, we take a look back at some of the bizarre and strange photos released by the state-run KCNA news agency

جونج ينظر باتجاه كوريا الجنوبية من خلال نظارة معظمة

Kim Jong-un looks at sturgeons in a pond at the Ryongjong Fish Farm in South Hwanhae province

جونج يزور مرزعة أسماك

North Korean leader Kim Jong-Un (front L) visits Kyongsang Kindergarten July 2012

جونج يداعب طفلة خلال زيارته لروضة أطفال كيونجسان

North Korean leader Kim Jong-Un waves while in a boat during his visit to the Wolnae Islet Defence Detachment in the western sector of the front line, which is near Baengnyeong Island of South Korea

جونج خلال زيارته لموقع عسكري قريب من الحدود مع كوريا الجنوبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية