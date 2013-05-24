بالصور| هيدي كلوم تتألق على السجادة الحمراء لـ"كان 2013"

كتب : سارة سعيد منذ 7 دقائق

تألقت عارضة الأزياء هيدي كلوم على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ66، وذلك أثناء وصولها لعرض فيلم "Nebraska" المشارك في المهرجان.

فستان هيدي الأبيض الطويل، ذو الفتحة الطويلة التي كشفت عن ساقها، كان سببا في تألقها وجذب انتباه الحاضرين في المهرجان، جاء فستان هيدي بأحد الأكمام الطويلة بينما كشف الفستان عن ذراعها الأخر، وتميز ثوبها باللمعة الفضية التي زادت من تألقها، وارتدت حذاء ذو كعب عالي فضي اللون.

رفعت هيدي شعرها من أحد الجوانب، بينما تركته منسدلا من الجانب الآخر مع غرة جانبية أظهرت جمال وجهها، وتزينت بأقراط طويلة من نفس لون الفستان.