صحيفة لبنانية: وثيقة للموساد تفيد بوجود مخطط لاغتيال شخصية أمنية لبنانية

ذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية أن جهاز الاستخبارات الغسرائيلي (الموساد) لديه معلومات تفيد بأن جماعات مسلحة تأتمر بكتائب عبدالله عزام تخطط لعمل إرهابي كبير في لبنان يستهدف شخصية أمنية رفيعة، يرجح أن تكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

ونقلت الصحيفة عن الإعلامية اللبنانية الأصل جولي أبوعراج التي تحمل الجنسية الإسرائيلية- منذ لجوئها إلى الأراضي المحتلة عقب تحرير جنوب لبنان عام 2000- قولها إنها حصلت على وثيقة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) حول هذا المخطط وأن «الموساد» حصل على هذه المعلومات من عملائها داخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان،

وأشارت إلى أن الموساد رصد مجموعة اتصالات من داخل المخيم تخلص في محتواها إلى وجود مخطط كبير لعملية اغتيال من تجهيز سيارة مفخخة داخل المخيم على أيدي إرهابيين محترفين من الخبراء الشيشانيين، ثم وضعها في تصرف وفد فلسطيني رسمي اعتاد لقاء «إبراهيم» في بيروت لبحث مواضيع أمنية، من دون علم أعضاء الوفد بالأمر، لتفجيرها لاحقاً أثناء انعقاد اللقاء.

وأشارت الوثيقة إلى أن كتائب عزام والجماعات المتطرفة التي تدور في فلكها تسعى إلى اغتيال «إبراهيم» منذ أحداث عبرا (حيث قضى الجيش على المجموعة المسلحة التابعة للشيخ السلفي أحمد الأسير)، لأنها تعتبره الرأس المدبر الذي أدار من وراء الكواليس عملية القضاء على ظاهرة الشيخ الفار أحمد الأسير.

ونقلت صحيفة عن مسؤول في المديرية العامة للأمن العام اللبناني، قوله إننا «اطلعنا على المعلومات فعلاً، ونحن نتابع الموضوع بكثير من الجدية، لا سيما وأنها تشابهت مع معلومات أخرى تتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية مناسبة