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“شيرين” تحيى حفلاً غنائياً بالبحر الأحمر ضمن مبادرة “وحشتونا ” لدعم السياحة

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“شيرين” تحيى حفلاً غنائياً بالبحر الأحمر ضمن مبادرة “وحشتونا ” لدعم السياحة “شيرين” تحيى حفلاً غنائياً بالبحر الأحمر ضمن مبادرة “وحشتونا ” لدعم السياحة

تحيي مساء اليوم الجمعة المطربة ، حفل غنائي علي مسرح المدينة القديمة بمنطقة سهل حشيش علي شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة فرقتها الفنية، وتغنى عدداً من أغانيها الرومانسية والوطنية تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة ضمن مبادرة وحشتونا لجذب السياحة العربية للبحر الأحمر .

ويأتي الحفل ضمن إستراتيجية وزارة السياحة لدعم القطاع السياحي خلال المرحلة الحالية وامتلات شوارع وميادين الغردقة بصورالمطربة شيرين وتم طرح التذاكر من خلال عدد من المنافذ بالفنادق والقري السياحية والميادين الكبري بالغردقة بأسعار تبدأ من مائة جنيه حتي 500 جنيها .

وأكد أيمن بدوي مدير تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، أن وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحة لديهما اهتماما كبيرا بالأحداث السياحية التي من شأنها الترويج للمقصد السياحي المصري ونقل وتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصر واستهداف السوق السياحي العربي و توقيع بروتوكول مع شركة روتانا بشأن تنظيم عدة احتفاليات فنية بعد ان تم إطلاق عدة خطوط طيران بالتنسيق مع وزارة الطيران بين الغردقة وشرم الشيخ من الكويت والسعودية .

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