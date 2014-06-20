أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البابا تواضروس يزور فنلندا غدا

Google+ Print
البابا تواضروس يزور فنلندا غدا البابا تواضروس يزور فنلندا غدا

يصل بابا الإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، إلى هلسنكى مساء غد “السبت” في زيارة رعوية تستغرق يومين استجابة لدعوة من الكنيسة اللوثرية في فنلندا وذلك في إطار الجولة التي يقوم حالًيا بها والتي تشمل النرويج والنمسا.

صرح بذلك صباح اليوم الجمعة سفير لدى فنلندا محمود الديب، لوكالة أنباء الشرق الأوسط مشيرًا إلى زيارة بابا الإسكندرية لفنلندا تعتبر أرفع زيارة لمسئول ديني وسياسي مصري للبلاد في إطار علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين البدين.

وأوضح أن البابا تواضروس سيلتقي خلال هذه الزيارة مع رئيس الجمهورية ساولي نينيستو وكذلك سيعقد لقاءات مع أعضاء البرلمان الفنلندي وكذلك سيقابل كبار الأساقفة بالكنيستين اللوثرية والأرثوزكسية في البلاد.

وأضاف أن البابا تواضروس سيشارك في عدد من الحلقات الدينية خلال هذه الزيارة والتي سيختتمها صباح الأحد المقبل بتنظيم قداس في كاتدارئية هلسنكي.

وينظم السفير محمود الديب خلال هذه الزيارة حفل إستقبال رسمي على شرف بابا الأسكندرية والوفد المرافق له ليلتقي بأعضاء الجالية المصرية المقيمة في فنلندا وكبار المسئولين في حكومة هلسنكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن