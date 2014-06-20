البابا تواضروس يزور فنلندا غدا

يصل بابا الإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، إلى هلسنكى مساء غد “السبت” في زيارة رعوية تستغرق يومين استجابة لدعوة من الكنيسة اللوثرية في فنلندا وذلك في إطار الجولة التي يقوم حالًيا بها والتي تشمل النرويج والنمسا.

صرح بذلك صباح اليوم الجمعة سفير مصر لدى فنلندا محمود الديب، لوكالة أنباء الشرق الأوسط مشيرًا إلى زيارة بابا الإسكندرية لفنلندا تعتبر أرفع زيارة لمسئول ديني وسياسي مصري للبلاد في إطار علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين البدين.

وأوضح أن البابا تواضروس سيلتقي خلال هذه الزيارة مع رئيس الجمهورية ساولي نينيستو وكذلك سيعقد لقاءات مع أعضاء البرلمان الفنلندي وكذلك سيقابل كبار الأساقفة بالكنيستين اللوثرية والأرثوزكسية في البلاد.

وأضاف أن البابا تواضروس سيشارك في عدد من الحلقات الدينية خلال هذه الزيارة والتي سيختتمها صباح الأحد المقبل بتنظيم قداس في كاتدارئية هلسنكي.

وينظم السفير محمود الديب خلال هذه الزيارة حفل إستقبال رسمي على شرف بابا الأسكندرية والوفد المرافق له ليلتقي بأعضاء الجالية المصرية المقيمة في فنلندا وكبار المسئولين في حكومة هلسنكي.