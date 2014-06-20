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محافظ الجيزة: فشل تجربة النظافة بإمبابة يرجع لتعامل الشركات من منظور مادى فقط

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محافظ الجيزة: فشل تجربة النظافة بإمبابة يرجع لتعامل الشركات من منظور مادى فقط محافظ الجيزة: فشل تجربة النظافة بإمبابة يرجع لتعامل الشركات من منظور مادى فقط

أكد الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة أن منظومة فصل المخلفات من المنبع التى تم اطلاقها بالتعاون مع وزارة البيئة فى منطقة امبابة لم تات بالنتائج المرجوة منها .

وأوضح محافظ الجيزة – فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط – أن السبب الرئيسى فى ذلك يرجع الى أن جميع شركات جمع القمامة التى تعاملت معها محافظة الجيزة تنظر الى المردود المالى كاساس رئيسى للتعامل والاساس الاوحد ، وأن الكفاءة وتحسين مستوى الشارع كاعتبار لنجاح التجربة مرحلة هامشية او ثانية .

وأشار الى أن ذلك ترتيب عليه تدنى الاداء تدريجيا بعد بدء العمل ، ومع توقيع العقوبات والخصم المالى تتوقف الشركات عن العمل ومع التوقف تطلب بعض الشركات جزءا مما تعتقد انه مستحقا لها .. منوها أنه يجرى حاليا البحث عن اسلوب اخر لحل مشكلة النظافة بامبابة وهناك قائمة انتظار بشركات اخرى .

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