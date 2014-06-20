بالصور..تعليمات القائد المجهول للرئيس والمشير عامر فى “صديق العمر”

أطلقت أسرة مسلسل “صديق العمر” صور من كواليس تصوير المسلسل تجمع بين نجمي العمل جمال سليمان وباسم سمرة والخبير العسكري للمسلسل العقيد حاتم صابر الملقب بالقائد المجهول.

وقال حاتم صابر أن يتواجد في كواليس المسلسل لساعات طويلة في اطار حرص المخرج عثمان أبو لبن على التأكد من كل التفاصيل العسكرية التي كانت تستخدمها القيادة المصرية خلال الفترة التي يدور فيها العمل بين عامي 1961 و1967 .

وقال صابر أن العلاقة بينه وبين سليمان وسمرة تحولت إلى صداقة وطيدة،وأنه قام بمساعدة باسم سمرة أولا على أداء رجل الجيش ثم أداء شخصية القائد العام للقوات المسلحة، والمعروف أن سليمان يجسد شخصية جمال عبد الناصر بينما باسم سمرة يجسد شخصية المشير عامر .

واعتبر حاتم صابر الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي أن احترافية المخرج عثمان أبو لبن وباقي فريق العمل عنصر اساسي في توفير الظروف اللازمة له لتقديم الخبرات والاستشارات التي سيشعر بها الجمهور عندما يشاهد المسلسل في رمضان المقبل.

وكان صابر قد اشتهر بلقب القائد المجهول بعد مشاركته وهو يرتدي القناع ضمن فرق تأمين المنشأت الحيوية بالقاهرة خلال أحداث ثورة يناير، قبل أن يضطر للتقاعد لاحقا بسبب اصابة لحقت به خلال التدريبات ويعد من أبرز الضباط الذين شاركوا في عمليات القوات الخاصة .

مسلسل صديق العمر، انتاج I Production تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته صبري فواز ودرة وأمجد عابد وعاطف عمار ونهال عنبر وسلوى محمد علي وحمادة بركات ومحمد نصر وياسر الطوبجي .