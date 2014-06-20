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وزير الصحة يحيل مدير حميات المنصورة للتحقيق بسبب الإهمال وشكوى المرضى

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وزير الصحة يحيل مدير حميات المنصورة للتحقيق بسبب الإهمال وشكوى المرضى وزير الصحة يحيل مدير حميات المنصورة للتحقيق بسبب الإهمال وشكوى المرضى


> قرر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان صرف مكافأة عشرة أيام للأطباء والتمريض العاملين بقسم العناية المركزة والكلى الصناعى بمستشفى القاهرة الجديدة نظراً لإنضباطهم وحسن سير العمل، كما قرر إحالة المقصرين فى أقسام الإستقبال والحضانات والعيادات الخارجية والأشعة للتحقيق وأمر بتلافى السلبيات التى تم رصدها.

جاء ذلك بناء على توجيه من الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان للدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بالمرور المفاجئ على مستشفى القاهرة الجديدة فى وقت باكر من صباح أمس الخميس ، حيث لاحظ عدم تواجد الأطباء المقيمين بقسم الإستقبال ، وعدم تشغيل 4 حضانات وعدم وجود تجهيزات لعمليات الرمد بالعيادات الخارجية ، إضافة إلى تعطل جهاز الأشعة المقطعية منذ أشهر على الرغم بالتنبيه بسرعة إصلاحه.

ومن ناحية اخري قرر ” عدوى ” تحويل مدير مستشفى حميات المنصورة ورئيسة التمريض والمقصرين للتحقيق الفورى ، وذلك على إثر المرور المفاجئ الذى قام به مدير الإدارة العامة لمستشفيات الحميات الدكتور أشرف الإتربى بتكليف من وزير الصحة ، وذلك بعد رصد عدة شكاوى من المرضى من سوء معاملة التمريض والأطباء بالمستشفى لهم ، وعدم كفاءة الخدمة الطبية المقدمة وعدم رضاء المرضى عنها ، وهو ما يتنافى مع الهدف الأول والأساسى الذى تعمل وزارة الصحة من أجله وهو ” رضاء المريض.

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