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الصحة: إنشاء المركز العربى للأبحاث والوقاية من الأمراض بتكلفة 148 مليون دولار

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الصحة: إنشاء المركز العربى للأبحاث والوقاية من الأمراض بتكلفة 148 مليون دولار الصحة: إنشاء المركز العربى للأبحاث والوقاية من الأمراض بتكلفة 148 مليون دولار

الدكتور عادل العدوى وزير الصحة و السكان

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان عن إنشاء المركز العربى للأبحاث والوقاية من الأمراض فى ، بتكلفة 148 مليون دولار ، وذلك بعد ان وافق مجلس وزراء الصحة العرب فى اجتماع الدورة العادية ال42 الشهر الماضى ، على اقتراح مصر الخاص بإنشاء مركز علمي بحثي للأبحاث المرجعية، يقام فى مصر لخدمة المنطقة العربية، ويكون نواة لوضع خارطة للأمراض والفيروسات فى العالم العربي‪.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن رسالة المركز تقوم على تقديم الخدمات التخصصية البحثية والبيولوجية الدقيقة وتوفير الدعم الفنى والإكلينيكى بالتعاون مع مراكز ومعاهد البحوث الطبية بالمنطقة العربية لإكتشاف وعلاج والوقاية من الأمراض المتفشية والمستعصية والمساعدة فى القيام بأداء الخدمات المعملية والبحثية بجودة عالية بناء على المعايير العالمية.
> وقال ” عدوى ” ان الدول العربية تتطلع فى السنوات المقبلة إلى وجود هذا الصرح البحثى ليكون بمثابة قلعة الحماية الصحية فى المنطقة العربية ، لذا فإن إنشاء مركز بحثى عربى متميز يواكب المعاهد الدولية للأبحاث المعملية ومكافحة الأمراض ضرورة ملحة ، خاصة فى ظل تزايد معدلات المخاطر التى تحدق بنا جميعاً ، ومن المنتظر ان يكون هذا المركز بمثابة المنارة التعليمية للباحثين والمتخصصين فى كافة المجالات العلمية.

وأضاف ” على الرغم مما أنجزته الدول العربية من طفرة كبيرة فى مجال البحث العلمى على كافة المستويات إلا انه لا يزال هناك حاجة ملحة كرؤية مستقبلية لمزيد من الدراسات والأبحاث بهدف رسم خريطة صحية متكاملة وتقدير عبء الأمراض والمشاكل الصحية التى تسبب الوفاة والعجز وتوفير المعلومات اللازمة لتعزيز القرارات المتعلقة بالصحة بإستخدام أحدث التقنيات العلمية وترسيخ أصر الروابط مع كافة الدول العربية فى مجال الصحة ، بالإضافة إلى تقوية برامج ضمان الجودة والإرتقاء بها وتوسيع نطاق تطبيقها.

ومن جانب آخر فإن وجود مركز مشابه يساعد على بناء الكوادر البحثية المدربة على أعلى التقنيات العلمية لتواكب درجات الجودة العالمية المعتمدة ، وبذلك يمكن القول ان المركز سيمثل الجهة البحثية المرجعية التى تستخدم المستوى الثالث للسلامة البيولوجية والبحوث الحيوية.

يأتى هذا ضمن سعى كافة الدول العربية إلى مواصلة جهودها الحثيثة فى مجال الرعاية الصحية للوصول إلى نظام صحى آمن وفعال يحقق أعلى مستوى ممكنة لصحة المواطنين وتفعيل الخطة العربية الإستراتيجية الموحدة وتوفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة من خدمات وقائية وعلاجية وتعزيزية وتأهيلية طبقاً لمعايير الجودة العالمية بحيث تكون متاحة لجميع المواطنين وتحظى بثقتهم ورضاهم.

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