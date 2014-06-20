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رائدان روسيان ينهيان مهمة سباحة شاقة خارج المحطة الفضائية الدولية

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أنهى رائدا فضاء روسيان مهمة سباحة في الفضاء طويلة وشاقة على غير المتوقع خارج المحطة الفضائية الدولية يوم الخميس ونجحا في تثبيت جهاز هوائي جديد وانجاز مهام أخرى.

وخرج مهندسا الرحلة الكسندر سكفورتسوف وأوليج أرتيميف من المحطة بعد الساعة العاشرة صباحا للقيام بأعمال خارج وحدة الخدمات الروسية زفيزدا كان من المتوقع أن تستمر ست ساعات ونصف، وبثت عملية السباحة في الفضاء مباشرة على تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا».

وواجه الرائدان مشاكل أثناء المهمة الأولى وهي تركيب هوائي جديد للاتصالات، وبعد معاناة بسبب أدوات تثبيت لا تعمل استخدم الرائدان رباطا لتركيب الهوائي.

وقال أحدهما عبر مترجم إنه «متصل بشكل جيد، لا أرى مشاكل فيه».

ونقل الرئدان جهازين علميين إلى ذراع جديدة وتخلصا من ذراع أخرى قديمة في الفضاء.

وأنهى الرائدان عملية السباحة في الفضاء في حوالي سبع ساعات.

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