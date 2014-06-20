3 معارض لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة لشهر رمضان بسوهاج

أعلن شمس الدين على يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، عن قيام المديرية بالتنسيق مع فرع الغرفة التجارية بإقامة 3 معارض كبري للسلع والمنتجات الغذائية والتموينية بالمحافظة استعدادا لشهر رمضان الكريم وتوفير عدد من السيارات المتنقلة والمحملة بهذة السلع تجوب القرى والمراكز للبيع للمواطنين بأسعار ملائمة وتوفير احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.

وقال «شمس الدين»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» إنه تم إقامة 3 معارض للسلع الغذائية المخفضة بمدينة سوهاج في مدرسة باحثة البادية وميدان العروبة والملاعب المفتوحة بميدان الثقافة، لافتا إلى أنه من المقرر تشغيل المعارض الثلاثة، الجمعة، وبيع السلع بداخلها بأسعار مخفضة بنسبة 25% عن مثيلاتها في السوق العادية إلى جانب التنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة للاتفاق مع بعض تجار الجملة بإرسال سيارات محمله بالسلع الغذائية والتموينية لتجوب مدن وقري المحافظة وصولا للمواطن في محل إقامته وتوفير جهده في مشقة الانتقال إلى المعارض.

وأكد «شمس الدين» أنه تم كذلك زيادة كميات اللحوم البلدية التي تباع بمنافذ المحافظة من خلال 31 منفذا معتمدا بمختلف المراكز بسعر 45 جنيها للكيلو بنسبة 50 % خلال شهر رمضان .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم تعديل مواعيد تشغيل مخابز المحافظة وفقا للنمط الاستهلاكي المتغير خلال شهر رمضان الكريم لتعمل بعض المخابز الساعة الثامنة صباحا لتلبية احتياجات الأخوة المسيحيين ويعمل البعض الساعة الثانية عشر ظهرا والبعض في الفترة المسائية لتلبية احتياجات السحور خلال الشهر الكريم.