الطيران الاسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

شن الطيران الحربي الاسرائيلي في الساعات الاولي من فجر اليوم /الجمعة/ الجمعة سلسلة غارات على انحاء متفرقة من قطاع غزة، مما أدى الى اصابة 6 فلسطينيين بحسب حصيلة أولية.

> وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرة حربية من طراز “إف 16″ قصفت مصنعا للمواد الغذائية في محيط مسجد المجمع الاسلامي بحي الزيتون شرق مدينة غزة مما ادى الى اشتعال النار في المكان واصابة أربعة أطفال وسيدة ومسن بجراح متوسطة ووقوع بعض الأضرار المادية في المنازل المجاورة.

> وأضافت أن الغارة الثانية استهدفت موقعا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي قرب شركة المطاحن جنوب دير البلح وسط القطاع.

> وشنت طائرات الاحتلال غارتين احداهما استهدفت أرضا خالية شمال مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة مما أدى الى وقوع أضرار مادية والثانية استهدفت ارضا فارغة تقع في منطقة المقوسي في حي النصر شمال غرب مدينة غزة .

> وتحلق طائرات الاحتلال بمختلف أنواعها بشكل كثيف على ارتفاعات منخفضة في سماء قطاع غزة.

> ويأتى القصف الاسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي على خلفية اختفاء ثلاثة مستوطنين في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة منذ مساء الخميس الماضي.كما يأتي ردا على سقوط صاروخ محلي الصنع أطلق من قطاع غزة مساء الخميس فى منطقة مفتوحة قرب “شعار هنيغف” بالنقب الغربي دون وقوع اصابات أو اضرار ، واعتراض منظومة القبة الحديدية الدفاعية لصاروخ اخر من نوع جراد فوق عسقلان.

أ ش أ