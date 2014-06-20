شكوك في نزاهة نتيجة المتقدمين لوظائف معيدين ومدرسين مساعدين بـ” الدراسات التربوية” بجامعة القاهرة

في تصرف غريب ومثير للريبة، أغلق معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة موقعه علي شبكة الانترنت بعد أن أعطي الباحثين المتقدمين لشغل وظيفة معيدين ومدرسين مساعدين ومدرسين “رابط” الكتروني لاعلان نتيجة القبول للوظائف المعلن عنها.

وقال أحد المتقدمين لوظيفة معيد – فضل عدم ذكر اسمه – إن ادارة المعهد شددت عليهم بعدم التوجه إلي جامعة القاهرة للسؤال عن نتيجة القبول وسيعلن عنها من خلال موقع المعهد علي الانترنت، لافتا إلي أن الموقع غير موجود أصلا ولانعرف هل ظهرت النتيجة أم لا.

وأضاف: من المقرر أن تعلن النتيجة بموعد أقصاه أمس الخميس نظرا لأن المقابلة الشخصية تم تحديدها مسبقا لتكون بعد غد الأحد، مؤكدا أن هذه الطريقة في التكتم مريبة وتفتح أبواب الشكوك في نزاهة اختيار الوظائف المعلن عنها.