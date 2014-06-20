من جديد.. قيادة المرأة للسيارة تحت قبة الشورى

يدرس مجلس الشورى مقترحاً لتمكين المرأة من قيادة السيارة مقدم من عضوتي المجلس الدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان استنادا للمادة (23) من نظام المجلس التي تتيح للأعضاء اقتراح مشاريع أنظمة جديدة أو التعديل على أنظمة نافذة.

وعلمت "الرياض" أن المقترح الجديد تقدمت به عضوتا المجلس قبل أكثر من أربعة أشهر، ومازال تحت الدراسة في ادارة المستشارين التي تعتبر المطبخ الفعلي لتمرير المشروعات وصناعة التوجهات العامة للمجلس، بانتظار احالته إلى اللجنة المختصة التي من المرجح أن تكون اللجنة الأمنية.

ويهدف المقترح لتعديل المادة (36) من نظام المرور التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة حيث تم ادخال فقرة جديدة نصها: "تعتبر رخصة القيادة حقاً للرجال والنساء على حد سواء متى توفرت الشروط الموضحة". وقرنت العضوتان مقترحهما كما علمت (الرياض) من مصادر في مجلس الشورى بمذكرة تسبيبية تضمنت مجموعة كبيرة من المبررات الأمنية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية الموثقة بالدراسات والاحصاءات والشواهد التي تدعم مقترحهما.

وبحسب مصادر "الرياض" أن المقترح الجديد حمل اسمي الدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان دون زميلتهما الثالثة الدكتورة منى آل مشيط التي انسحبت من المشروع بعد تجميد المجلس للتوصية التي تقدمت بها العضوات الثلاث في أكتوبر الماضي.