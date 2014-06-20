أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير منطقة الرياض يؤكد على أهمية تواصل المجلس مع المواطنين وتفعيل مشاركتهم

Google+ Print
أمير منطقة الرياض يؤكد على أهمية تواصل المجلس مع المواطنين وتفعيل مشاركتهم أمير منطقة الرياض يؤكد على أهمية تواصل المجلس مع المواطنين وتفعيل مشاركتهم
248199980240.jpg

الأمير تركي بن عبدالله مستقبلا أمين منطقة الرياض وأعضاء المجلس البلدي

الرياض - واس

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصرالحكم امس، أمين منطقة الرياض رئيس المجلس البلدي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل يرافقه نائب رئيس المجلس البلدي المهندس طارق بن عثمان القصبي وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض. وفي بداية اللقاء قدم أعضاء المجلس البلدي التهنئة لسمو الأمير تركي بن عبدالله بمناسبة تعيينه أميراً لمنطقة الرياض، وقد شكرهم سموه على ما أبدوه من مشاعر طيبة. بعد ذلك استمع سموه إلى شرح من المهندس القصبي عن نشاطات المجلس والأعمال المنجزة بالإضافة إلى الفعاليات واللقاءات مع أهالي مدينة الرياض، ثم ناقش أعضاء المجلس مع سمو أمير منطقة الرياض عدداً من المواضيع المتعلقة بتطوير الخدمات البلدية. وثمّن سمو أمير منطقة الرياض الدور الفاعل والبارز الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على أهمية تواصل المجلس مع المواطنين وتفعيل مشاركتهم بالمجلس.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية