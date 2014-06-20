أمير منطقة الرياض يؤكد على أهمية تواصل المجلس مع المواطنين وتفعيل مشاركتهم

الرياض - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصرالحكم امس، أمين منطقة الرياض رئيس المجلس البلدي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل يرافقه نائب رئيس المجلس البلدي المهندس طارق بن عثمان القصبي وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض. وفي بداية اللقاء قدم أعضاء المجلس البلدي التهنئة لسمو الأمير تركي بن عبدالله بمناسبة تعيينه أميراً لمنطقة الرياض، وقد شكرهم سموه على ما أبدوه من مشاعر طيبة. بعد ذلك استمع سموه إلى شرح من المهندس القصبي عن نشاطات المجلس والأعمال المنجزة بالإضافة إلى الفعاليات واللقاءات مع أهالي مدينة الرياض، ثم ناقش أعضاء المجلس مع سمو أمير منطقة الرياض عدداً من المواضيع المتعلقة بتطوير الخدمات البلدية. وثمّن سمو أمير منطقة الرياض الدور الفاعل والبارز الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على أهمية تواصل المجلس مع المواطنين وتفعيل مشاركتهم بالمجلس.