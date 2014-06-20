فيديو.. اشتباكات عنيفة بين ضيفي برنامج بقناة «الجزيرة» أثناء مناقشة أحداث العراق

شهدت حلقة برنامج «الاتجاه المعاكس»، الذي يقدمه الإعلامي فيصل القاسم، على قناة «الجزيرة» الفضائية، نقاشا حادًا بين ضيفي البرنامج أدى في نهاية اللقاء إلى اشتباك بالأيدي بين الضيفين.

وتناولت حلقة البرنامج قضية تعلقت بتطورات الأحداث في العراق، وطرحت الحلقة سؤال رئيسيا مفاده: «هل ما يحدث في العراق ثورة أم مؤامرة دولية؟»، واستضافت الحلقة، ناجح الميزان أحد المتحدثين باسم الحراك الشعبي في العراق، والإعلامي العراقي أبو فراس الحمداني.

من جانبه، علق مقدم الحلقة فيصل القاسم على واقعة الاشتباك، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه تسلم العديد من رسائل متابعي البرنامج للاستفسار سبب الاشتباك الذي حصل بين ضيفي الحلقة. وقال: «السبب أن السيد ابو فراس الحمداني شتم ناجح الميزان وقال له: يلعن أبوك، فرماه الاخر بالقلم».