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صعود النفط الأمريكي بفعل المخاوف من تعطل إمدادات العراق

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ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أوائل التعامل في آسيا، الجمعة متجهة صوب 107 دولارات للبرميل وقد لاقت دعما من المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات بسبب الاضطرابات في العراق وإعلان الولايات المتحدة أنها سترسل مستشارين عسكريين إلى هذا البلد.

وبحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة «نايمكس» ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف لتسليم يوليو 0.21 دولار إلى 106.64 دولار للبرميل بعد إغلاقه عند التسوية، الخميس مرتفعًا 46 سنتًا إلى 106.43 دولار.

وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام «برنت» لتسليم أغسطس 12 سنتًا إلى 114.94 دولارًا للبرميل.

وكان العقد ارتفع عند التسوية، الخميس 80 سنتا إلى 115.06 دولار للبرميل.

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