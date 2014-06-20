بوفون قد يلعب أمام كوستاريكا، لو...

قد يلحق جيانلويجي بوفون الحارس الأول في إيطاليا بمباراة منتخب بلاده أمام كوستاريكا مساء الجمعة.

بوفون أصيب قبيل انطلاق لقاء إيطاليا وإنجلترا في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014.

خرجت تقارير تقول إن حارس يوفنتوس سيغيب عن باقي مباريات إيطالي في المونديال.

لكن تشيزاري برانديللي المدير الفني للأتزوري صرح اليوم الجمعة "ربما يحلق بوفون بالمباراة".

وأوضح "تدريباته الأخيرة نتائجها جيدة، يبدو في حالة طيبة، لكن علينا ألا نستبق الأحداث".

وتابع "سأتخذ القرار في اللحظة الأخيرة".

ويلعب منتخب إيطاليا أمام كوستاريكا في الجولة الثانية.

وكان سيرجو حارس باريس سان جيرمان قد احتل موقع بوفون في مباراة إنجلترا، وقدم عرضا مميزا ساهم في فوز الأتزوري بنتيجة 2-1.