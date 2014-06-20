انتبهي يا إيطاليا من ' الهدية '

في البداية ظنت فرق المجموعة الرابعة أن كوستاريكا ستكون هدية لمنافسيها، حصالة.. لكن الأمور اختلفت بعد الجولة الأولى، وإيطاليا تدرك أن خصمها المقبل "هدية خطرة" في المونديال.

يقول خوسيه بنتو المدير الفني لمنتخب كوستاريكا: "قبل انطلاق المونديال كانوا يراهنون ألا يجمع فريقي نقطة وحيدة، وأن إسبانيا ستفوز على البرازيل في نهائي كأس العالم".

وبعد اسبوع وحيد من انطلاق المونديال، منتخب كوستاريكا يملك 3 نقاط من الفوز على أوروجواي، وإسبانيا ودعت كأس العالم!

لهذا صرح تشيزاري برانديللي المدير الفني لمنتخب إيطاليا "علينا أن نعي، أن الفرق مثل كوستاريكا تنتمي لأجواء البرازيل، تعرف كيف تلعب في تلك الدرجات من الحرارة والرطوبة، الأرض ملكهم بشكل بشكل أو أخر".

وتابع "لهذا علينا أن نعرف، إيطاليا ستعاني، لكن يجب أن تعرف كيف تعاني وتتعامل مع تلك المباراة بذكاء".

سلاح إيطاليا

ويعول منتخب إيطاليا على الطريقة التي يحاول برانديللي تطبيقها في الأتزوري منذ تولى المسؤولية في يورو 2012.

منتخب إيطاليا الآن يلعب على الاستحواذ، أن يظل يتناقل الكرة حتى يبعد خصومه عن مناطقه ولا تظهر ثغرات الأتزوري.

في مباراة إنجلترا، حقق منتخب إيطاليا أعلى معدل تمريرات في لقاء وحيد بكأس العالم منذ مونديال 1966.

أندريا بيرلو مع ماركو فيراتي وكلاوديو ماركيزيو ودانيلي دي روسي يركزون على التمرير بهدوء للسيطرة على مجريات الأمور.

لكن حتى ينجح هذا السلاح، على إيطاليا أن تحيد نجم كوستاريكا وسلاحها الأخطر.. جويل كامبل.

مواجهة المباراة

أو دي روسي ضد كامبل

كامبل لاعب أرسنال الإنجليزي قدم مباراة عظيمة له أمام أوروجواي، وكان بطلا في فوز كوستاريكا.

هل يستطيع كامبل أن يكرر عرضه أمام إيطاليا؟

يجيب جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي "لا أعتقد، إنه لاعب جيد، لكن أن تكرر مفاجأة مرتين متتاليتين لا يبدو ممكنا".

لكن بنتو مدرب كوستاريكا رد "لا أعرف لماذا يقول مورينيو ذلك، هو يلعب يوم السبت ويكرر عرضه القوي يوم الثلاثاء، لهذا لا أرى مشكلة في الفوز على إيطاليا وأن يتألق جويل كامبل".

وأكد برانديللي كلمات بنتو، مفصحا "كامبل مهاجم من النوع الحديث، يجيد ربط خطوط فريقه بلمسة واحدة، يجيد الركض بالكرة، ويجيد التصويب عن بعد، علينا الاهتمام به".

ومراقبة كامبل ستكون مسؤولية مشتركة في الأتزوري، بين الارتكاز المدافع دانيلي دي روسي، وقلب الدفاع المتقدم في إيطاليا.. من هو؟

أخبار الفريقين

في المعتاد قلب الدفاع المسؤول عن الرقابة الفردية لمنافسي الأتزوري يكون أندريا برازالي.

لكن برازالي تعرض لإصابة في مباراة إيطاليا وإنجلترا، ولازالت مشاركته أمام كوستاريكا محل شك.

إن لعب برازالي، سيدافع مع جورجيو كيلليني أو باليتا، لو لم يشارك، سيكون ليوناردو بونوتشي حاضرا في التشكيل.

تصريحات المباراة

برانديللي: "أطالب بوقت مستقطع في وسط المباراة لأن الأجواء صعبة، كوستاريكا تعرف كيف تلعب في أمريكا الجنوبية جيدا".