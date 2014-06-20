أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فرنسا ستتعادل مع سويسرا؟

Google+ Print
فرنسا ستتعادل مع سويسرا؟ فرنسا ستتعادل مع سويسرا؟

كل منتخب منهما وضع قدما في دور الـ16، فرنسا فازت على هندوراس بثلاثية نظيفة، وسويسرا عادت أمام الإكوادور 2-1 .. والثنائي يلتقي في الجولة الثانية على صدارة المجموعة.

الصدارة ستفتح فرصة لصاحبها للابتعاد عن الأرجنتين في دور الـ16، إذا ما سارت النتائج مثل التوقعات، ولهذا يأمل الديوك والسويسريين في الابتعاد عن راقصي التانجو.

الأسطورة تقول أن سويسرا ليست منافس سهلا لفرنسا على الرغم من التاريخ الكبير للديوك، خصوصا في المونديال.

لعبت فرنسا مع سويسرا 35 مواجهة بين الودية والرسمية في كأس العالم، فاز الديوك في 15، وتعادلوا في تسعة .. وسقطت فرنسا أمام سويسرا في 12 مباراة.

لعب المنتخبين بصفة رسمية ثلاث مباريات فقط .. وجميعهم انتهوا بالتعادل، وهو ما يضاعف فرص الفريقين في الخروج بنقطة.

كانت المواجهات الثلاثة في تصفيات كأس العالم 2006 ذهابا بباريس انتهت سلبيا، وإيابا انتهت 1-1.

القدر جمعهما سويا في النهائيات بدور المجموعات وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.

لاعبو فرنسا متحفذون للتسجيل، ليس فقط للهروب من التعادل، وإنما من يسجل في سويسرا الهدف الأول سيكتب أسمه في التاريخ لأنه صاحب الهدف رقم 100 للديوك في المونديال.

دربي الألب

أوتمار هتسفيلد المدير الفني لسويسرا: "لدينا موقع مميز بجانب جيراننا فرنسا، ولهذا إن جاز التعبير سيكون اللقاب دربي، وإن أردنا تحقيق الفوز علينا الوصول لأقصى طموحنا".

ديديه ديشان المدير الفني لفرنسا: "سويسرا لديها من المقومات الفنية ما يجعلها خصما صعبا، المباراة ستكون مختلفة تماما عن مواجهة هندوراس، ولكننا جاهزون تماما".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع