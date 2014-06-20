فرنسا ستتعادل مع سويسرا؟

كل منتخب منهما وضع قدما في دور الـ16، فرنسا فازت على هندوراس بثلاثية نظيفة، وسويسرا عادت أمام الإكوادور 2-1 .. والثنائي يلتقي في الجولة الثانية على صدارة المجموعة.

الصدارة ستفتح فرصة لصاحبها للابتعاد عن الأرجنتين في دور الـ16، إذا ما سارت النتائج مثل التوقعات، ولهذا يأمل الديوك والسويسريين في الابتعاد عن راقصي التانجو.

الأسطورة تقول أن سويسرا ليست منافس سهلا لفرنسا على الرغم من التاريخ الكبير للديوك، خصوصا في المونديال.

لعبت فرنسا مع سويسرا 35 مواجهة بين الودية والرسمية في كأس العالم، فاز الديوك في 15، وتعادلوا في تسعة .. وسقطت فرنسا أمام سويسرا في 12 مباراة.

لعب المنتخبين بصفة رسمية ثلاث مباريات فقط .. وجميعهم انتهوا بالتعادل، وهو ما يضاعف فرص الفريقين في الخروج بنقطة.

كانت المواجهات الثلاثة في تصفيات كأس العالم 2006 ذهابا بباريس انتهت سلبيا، وإيابا انتهت 1-1.

القدر جمعهما سويا في النهائيات بدور المجموعات وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.

لاعبو فرنسا متحفذون للتسجيل، ليس فقط للهروب من التعادل، وإنما من يسجل في سويسرا الهدف الأول سيكتب أسمه في التاريخ لأنه صاحب الهدف رقم 100 للديوك في المونديال.

دربي الألب

أوتمار هتسفيلد المدير الفني لسويسرا: "لدينا موقع مميز بجانب جيراننا فرنسا، ولهذا إن جاز التعبير سيكون اللقاب دربي، وإن أردنا تحقيق الفوز علينا الوصول لأقصى طموحنا".

ديديه ديشان المدير الفني لفرنسا: "سويسرا لديها من المقومات الفنية ما يجعلها خصما صعبا، المباراة ستكون مختلفة تماما عن مواجهة هندوراس، ولكننا جاهزون تماما".