"السيدة الأولى" فورمات لاتينية

واكبت الاجتهادات والتكهّنات مسلسل "السّيدة الأولى" منذ بدء تصويره، الأمر الذي دفع الفنانة غادة عبد الرازق، بطلة المسلسل، إلى مطالبة الجّهة المنتجة للعمل، شركة "Beelink Production"، بتوضيح مضمون السيناريو، حتى لا يخرج عن معنى رسالته الأساسية، الأمر الذي جعل الشّركة توضح ما يلي:

أولاً: قصّة المسلسل هي عبارة عن "فورمات لاتينية" متداولة ومعروفة، ملك شركة "Latin Media Corporation"، وقد تمّت صياغتها على يد مؤلفين مصريين بما يتناسب مع الواقع المصري ومتغيّراته.

ثانياً: يروي المسلسل قصّة صعود امرأة طموحة، تصل إلى أرفع مكانة فى مجتمعها دون القصد أو التّلميح أو الإشارة إلى شخصية بعيّنها، وإنّ ملامح الشّخصيات هي من وحي الخيال، وأيّ تشابه لشخصية مع أخرى موجودة في الواقع هو عن طريق الصدفة، وتحقيقاً لمبدأ محاكاة الفنّ للواقع.

ثالثاً: سياسة التكتّم التي أحاطت بتفاصيل المسلسل لم تكن إلا لصالح المشاهد، حيث أراد فريق العمل والجهة المنتجة له تحقيق متعة المشاهدة عن طريق المفأجاة.

مسلسل "السّيدة الأولى" من بطولة النّجمة غادة عبد الرّازق، والنجم ممدوح عبد العليم، والنجم السّوري باسل خياط، والفنّانة عبير صبري، والفنّانة أنوشكا، والفنان سيد رجب، والفنان أحمد صيام، والفنّان أحمد حاتم، وريهام حجاج، وهو من تأليف ياسر عبد المجيد، وعمرو الشّامي، ومن إخراج محمد بكير.

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