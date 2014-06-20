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غالي يلوح بالاعتزال الدولي

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غالي يلوح بالاعتزال الدولي غالي يلوح بالاعتزال الدولي

ألمح حسام غالي لاعب وسط ليرس البلجيكي إلى أنه مشواره الدولي مع منتخب قارب على النهاية.

وقال غالي أثناء مشاركته في حفل دعائي لأحد شركات المياه الغازية: "كأس العالم حدث كبير، كنت أتطلع للمشاركة به طوال مسيرتي".

وأضاف قائد الأهلي السابق لقناة النهار الرياضية "منتخب مصر حاليًا يضم مجموعة من المواهب الشابة، أتمنى أن تحقق حلم الوصول لمونديال 2018".

وبسؤاله عن فرصته في المشاركة بكأس العالم القادمة، رد لاعب ليرس البلجيكي "أنا خلاص كبرت، ولا بد ترك الفرصة للشباب".

حسام غالي (32 عامًا) شارك في 58 مباراة دولية مع "الفراعنة"، وتوج بلقب كأس الأمم 2010 بأنجولا، والدورة العربية 2007 بمصر

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