صحة القنفذة تؤكد توفير سكن للممرضين ومخاطبة الوزارة لتشغيل الطوارئ

تلقت «الرياض» خطاب تعقيب من الشؤون الصحية بالقنفذة كان على النحو التالي:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء تحت عنوان: «كورونا يصل إلى القنفذة» بقلم المواطن محمد أحمد الناشري بتاريخ 1435/8/19ه عليه نفيد سعادتكم بالآتي:

فيما يخص سكن التمريض بمستشفى جنوب القنفذة.. فقد تم طرح المشروع في منافسة عامة وفتح المظاريف، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية نحو الترسية والبدء في التنفيذ، مع العلم ان صحة القنفذة قد قامت بتوفير سكن متكامل الخدمات للكادر التمريضي في مبنى مستأجر قوامه ثلاثة أدوار داخل النطاق العمراني يتوسط مركز القوز.

أما فيما يخص جانب قسم الطوارئ بمستشفى جنوب القنفذة فقد تم افتتاح المستشفى بحمد الله على مراحل وبدأنا بتشغيل قسم العيادات الخارجية بواقع ست عيادات (الأطفال، الأسنان، النساء والولادة، الجراحة، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة) وتمت مخاطبة مقام الوزارة لتشغيل قسم الطوارئ وتوفير القوى العاملة له كأخصائي التحذير والطوارئ، وهناك لجنة تعاقد خارج المملكة للتعاقد على الوظائف الشاغرة كما يجري استكمال بعض التجهيزات الخاصة بتشغيله.

نرجو تلطفاً من سعادتكم نشر تعقيبنا مع وافر التقدير.

مع أطيب تحياتي،،

مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة

د. عبدالفتاح إبراهيم سندي