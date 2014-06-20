400 شاب وشابة يتلقّون برامج تخصصية في بريدة

أكدت اللجان الأهلية التربوية الموجه للشباب قدرتها من خلال برامجها المتنوعة على توظيف مهاراتهم وإكسابهم القيم الإيجابية التي تجعلهم قادرين على التكيف والاندماج مع مجتمعهم لتنقلهم من دائرة التأثر الى دائرة التأثير، وذلك من خلال من التلقي والمشاركة والعطاء عبر لجنة التنمية الأهلية بحي الريان والنهضة شمال بريدة، والتي تحتضن أكثر من 200 شاب، وفي القسم النسائي أكثر من 200 شابة ، حيث سخّرت امكانياتها لاحتياجات الشباب الاجتماعية والثقافية والترويحية والمهنية من خلال برامج وأنشطة وفق ميولهم واستعدادهم ومراحل اعمارهم المختلفة خلال الإجازة الصيفية.

أحمد عبدالله الجنيدلي مدير الملتقى أكد أن ملتقى الريان التاسع للمرحلة الثانوية يهدف إلى بناء الشخصية المتوازية والإيجابية في المجتمع، والتربية على الشعور بالمسؤولية وتحملها، وتنمية الإبداع والابتكار، والتربية على المشاركة بالعمل التطوعي والاجتماعي، والتحلّي بالقيم والقيم الإسلامية والتربية على الآداب، وتنمية القدرة على بناء علاقات اجتماعية ناجحة، والتعرف على البيئات الاجتماعية المؤسسية في البيئة المحيطة.

وذكر الجنيدلي أن الملتقى متخصص ومنظّم عبر دخول وخروج إلكتروني عبر "الباركود" وليس عشوائيًا ترفيهيًا وإنما يسير وفق التخصصية باستضافة متخصصين في مسارات محددة مثل المسار الإعلامي والخطابة والتأثير بالجمهور، والأعمال التطوعية.

وقد شاركت "الرياض" في دورة التحرير الصحفي عبر برامج الملتقى ضمن مسار إعلام ميديا بحضور نخبة من المهتمين بالإعلام بالقصيم.

جدير بالذكر أن المخرجات حققت نتائج متميزة في عدد من الدورات منها أول خطوة في الإعلام، ورشة عمل صناعة منتج إعلامي ،التصوير الجوي، أساسيات الإخراج، البث المباشر، التحرير الصحفي، والتدريب على فن الإلقاء والتأثير والإقناع، ورحلات استكشافية، وأمسية أدبية، ومسابقات وأمسيات إنشادية، وجملة من البرامج الثقافية والرياضية.