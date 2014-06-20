وكيل إمارة الجوف يكرم العشرة الأوائل في الثانوية العامة

كرم وكيل إمارة منطقة الجوف أحمد بن عبدالله بن محمد آل الشيخ العشرة الأوائل من طلاب الصف الثالث ثانوي على مستوى منطقة الجوف ظهر الاثنين الماضي على مسرح الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف.

وقد بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم رتلها الطالب عبدالإله فياض الراشد، ثم ألقى الطالب حسين ياسر العلي كلمة المتفوقين شكر فيها إدارة التعليم بالمنطقة وإدارات المدارس لما أولوه من اهتمام ومتابعة للطلاب طيلة العام الدراسي، وحمد الله على هذا التفوق الذي جاء ثمرة لجهد عام كامل. ودعا زملاءه الطلاب لمواصلة تعليمهم بمستوى التفوق والإبداع، بعدها ألقى مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الجوف مطر بن أحمد رزق الله الزهراني كلمة رحب فيها بوكيل الإمارة لحضوره حفل تكريم الطلاب الأوائل، وقال إنه لمن دواعي سرورنا أن نحتفل بهؤلاء الكوكبة من العشر الأوائل من أبنائنا الطلاب، لافتاً إلى أن مرحلة الاختبارات لهذا العام كانت متميزة على مستوى المملكة وذلك بإشادة مدير عام الاختبارات بالوزارة، وهنأ الطلاب وأولياء أمورهم على هذا التميز متمنياً لهم التوفيق.

كما أشاد بالطالب أحمد بن نصير السمارة بمناسبة حصوله على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية مهنئاً أسرته على هذا التميز والمستوى الذي وصل إليه، داعياً له بالتوفيق والنجاح.

بعد ذلك كرم وكيل الإمارة الطالب السمارة لحصوله على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات متمنياً له التوفيق، ثم كرم الطلاب العشرة الأوائل والبالغ عددهم 78 طالباً، في مدارس تحفيظ القرآن الكريم وأقسام العلوم الشرعية والطبيعية ومدارس نظام المقررات.

ثم تسلم آل الشيخ هدية تذكارية بهذه المناسبة والتقطت الصور التذكارية.