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مدير عام الشؤون الاجتماعية بالشرقية يشيد ببرنامج اصنع مهارة العاشر

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مدير عام الشؤون الاجتماعية بالشرقية يشيد ببرنامج اصنع مهارة العاشر مدير عام الشؤون الاجتماعية بالشرقية يشيد ببرنامج اصنع مهارة العاشر

    أشاد مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن أحمد الغامدي ببرنامج اصنع مهارة العاشر الذي تقدمة اللجنة الاجتماعية بحي الروضة لتدريب أكثر من 1600 شاب وفتاة بالمنطقة الشرقية خلال موسم الصيف.

وقال بأن البرنامج استطاع أن يكسب شهرة واسعة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى دول الخليج العربي, وذلك نظراً لما تحتوي عليه برامجه وفعالياته من تجديد وملامسة لواقع الشباب والفتيات وبما يلبي احتياجاتهم التدريبية والمهارية, فضلاً عن جودة ما يتم اختياره من برامج مهارية من قبل اللجنة المشرفة عليه والتي ساهمت بكل احترافية في صقل مهارات الشباب وتدريبهم وفق أحدث النظم.

وطالب الغامدي خلال تفقده أمس الأول فعاليات البرنامج في مقر اللجنة بالدمام بأن تحذو كافة اللجان الاجتماعية في المنطقة الشرقية حذو لجنة الروضة التي تميزت من خلال ما تقدمه من برامج تدريبية وتطويرية لكافة الشرائح وخصوصاً شريحة الشباب والفتيات وحفظ أوقاتهم خلال موسم الصيف بما يعود عليم بالنفع والفائدة.

من جهته، أشاد كل من مدير العلاقات العامة لإدارة السجون بالمنطقة الشرقية العقيد محمد بن مشهور القحطاني والدكتور خليل القصيبي مدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة الشرقية فيصل القريشي بما يقدمه القائمون على البرنامج وما يقدمونه من جهود طيبة لتلبية احتياجات الشباب والفتيات التدريبية والمهارية لهم.

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