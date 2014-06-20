رئيس هيئة الإذاعة يستقبل رئيسة هيئة الاتصال السمعي والبصري المغربية

استقبل رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع بمكتبه بجدة أمس، رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في المملكة المغربية أمنيه الوهابي. وجرى خلال الاستقبال تناول العمل التلفزيوني والإذاعي ومدى إمكان التواصل بين هيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بالمغرب.

حضر الاستقبال رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم, والمستشار المشرف العام على تلفزيون جدة وقناة أجيال خالد البيتي. ومن الجانب المغربي رئيس التعاون الدولي بالهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في المملكة المغربية أمين عزيمان. وقامت الوهابي بجولة اطلعت خلالها على استوديوهات التلفزيون والتطور الذي تشهده هيئة الإذاعة والتلفزيون في مجال العمل التلفزيوني، وزيارة الإذاعة حيث اطلعت من خلالها على استوديوهات الإذاعة.

وعبرت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في المغرب عن سعادتها بما وجدته من حفاوة وتكريم وبما تشهده هيئة الإذاعة والتلفزيون من تطور من خلال قنواتها الإذاعية والتلفزيونية.