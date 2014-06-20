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«أسرتي» تنتهي من المراجعة الداخلية لتجديد شهادة الآيزو العالمية

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    انتهت جمعية أسرتي (الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بالمدينة المنورة) من المراجعة الداخلية لتجديد شهادة الآيزو العالمية للمرة الثانية وذلك بحضور ممثل الشركة الألمانية المانحة وإشادتهم بمستوى تطوير نظم الجودة بالجمعية، وشملت المراجعة المتطلبات القانونية للائحة العمل وسياسة الجودة الخاصة بالجمعية ونتائج مراجعة الإدارة العليا والمراجعات الداخلية وخطة الصيانة الوقائية للمبنى والتجهيزات.

وقد قامت الجمعية سابقا بتقديم الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية المتخصصة بالجودة لموظفيها وعقد لقاءات دورية وورش عمل لتحديد النماذج والإجراءات التي ستطبق عملياً على جميع أقسام الجمعية علما بأنها قامت بتبني استراتيجياتها في التخطيط المستقبلي كمنهجية واضحة مع تفعيل خططها وتطويرها بشكل مستمر مواصلة بذلك مسيرة النجاح في مجال العمل الاجتماعي المؤسسي.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة فضيلة الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف أن الجمعية رأت تطبيق سياسة الجودة بجميع أعمالها وبكافة أقسامها من أجل النهوض بالدور الإنساني والاجتماعي بأعلى مستويات الجودة لضمان تقديم خدمة راقية لمستفيديها؛ لتظل الجمعية رائدة في تقديم خدماتها من تطوير نظام إدارة الجودة طبقاً لمتطلبات المواصفات القياسية العالمية والتي تتطلب تنسيق العمل ورفع درجة كفاءة الأداء وتوفير الموارد البشرية والتقنية وأنظمة التدريب اللازمة لتحقيق التطوير والتحسين المستمر لجودة الخدمة المقدمة، وقد وضعت الجمعية أهدافًا لقياس فاعلية نظام الجودة على أن تتم مراجعتها وتحديثها سنوياً مع سياسة الجودة.

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