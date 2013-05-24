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وزير أسترالى يعرب عن قلقه إزاء التحديات التى تواجهها دول الشرق الأوسط

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وزير أسترالى يعرب عن قلقه إزاء التحديات التى تواجهها دول الشرق الأوسط وزير أسترالى يعرب عن قلقه إزاء التحديات التى تواجهها دول الشرق الأوسط

أعرب وزير الفنون الأسترالى طونى بورك عن قلق بلاده للتحديات التى تواجهها دول منطقة الشرق الأوسط.

وأكد عقب وصوله إلى بيروت اليوم، أن بلاده تريد التقدم لمنطقة شرق أوسط أكثر أمنا وسلاما، وبأن تقوم بما تستطيع على صعيد مجلس الأمن الدولى وأن تلعب دورا بناء فى هذا المضمار.

ونوه بدور الجالية اللبنانية فى أستراليا مؤكدا أنها تلعب دورا مميزا فى الحياة السياسية والحكومية والثقافية وفى مجال الأعمال.

يذكر أن بورك سيشارك خلال زيارته فى الاحتفال الدينى الذى يقام بمناسبة تنصيب المطران أنطوان طربية الذى عينه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس مطرانا على أستراليا.

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