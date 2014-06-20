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خدمة لإفريقيا

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خدمة لإفريقيا خدمة لإفريقيا

مباراة مملة ثانية في كأس العالم 2014، هي تعادل اليونان مع اليابان سلبيا في سباق الجولة الثانية من مرحلة المجموعات. لكن النتيجة تصف في صالح كوت ديفوار.

منتخب كوت ديفوار خسر أمام كولومبيا في الجولة الثانية من سباق المجموعة الثالثة في مونديال البرازيل.

كان هناك خطر عليه بأن يتساوى معه سواء اليابان أو اليونان، لو فاز أحدهما.

لكن الثنائي خدم الفريق الإفريقي، وتعادل ليحافظ منتخب كوت ديفوار على المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، خلف كولومبيا صاحبة الصدارة بست نقاط.

وقد تأهل منتخب كولومبيا مستفيدا من هذه النتيجة.

الفريق الياباني كان سيئا، لكنه أفضل على أي حال من اليونان.

اليونان تأثرت سلبا بخروج كوستاس كاتسوراتيس لاعب وسط الفريق مطرودا في الدقيقة 38 لحصوله على بطاقتين صفراوين.

وتراجع منتخب اليونان للدفاع، وظل الفريق الياباني يهاجم، لكنه أهدر هجمة تلو الأخرى، بسذاجة نوعا ما لنتهتي المباراة بالتعادل.

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فيديو اليوم السابع

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