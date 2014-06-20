أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جيرارد: كان علينا اللعب بذكاء.. والاكتفاء بالتعادل

Google+ Print
جيرارد: كان علينا اللعب بذكاء.. والاكتفاء بالتعادل جيرارد: كان علينا اللعب بذكاء.. والاكتفاء بالتعادل

ألقى ستيفن جيرارد قائد منتخب إنجلترا باللوم في خسارة فريقه أمام أوروجواي على الإدارة الفنية للأسود الثلاثة.

منتخب إنجلترا سقط أمام أوروجواي بهدفين نظيفين، ليقبع في ذيل المجموعة الرابعة ويصبح ترشحه لدور الـ16 صعبا للغاية.

وبعد المباراة، قال جيرارد: "كان علينا أن نلعب بذكاء، أن نصبح أكثر تحكما في الامور".

وأوضح "حين كانت النتيجة 1-1، لعبنا للهجوم وإحراز الهدف الثاني، هذا ليس جيدا.. كان علينا الاكتفاء بالتعادل وحمايته".

جيرارد كان السبب في هدف أوروجواي الثاني، كونه أعاد الكرة برأسه للويس سواريز ليسجل الأخير في شباك جو هارت.

وعقب جيرارد "لم يكن مناسبا منا أن نترك مساحات لسواريز أو نمنحه فرصة للتسجيل وكلنا يعرف قدراته على هز الشباك".

وأتم "أنا غاضب لأن أداء منتخب إنجلترا كان جيدا في المباراتين".

ويحتاج منتخب إنجلترا أن يفوز على كوستاريكا في الجولة الأخيرة برصيد وافر من الأهداف، وأن ينتظر من إيطاليا خدمتين، الانتصار على كوستاريكا ثم أوروجواي.

وقتها قد يتأهل منتخب إنجلترا لدور الـ16.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع