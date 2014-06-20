جيرارد: كان علينا اللعب بذكاء.. والاكتفاء بالتعادل

ألقى ستيفن جيرارد قائد منتخب إنجلترا باللوم في خسارة فريقه أمام أوروجواي على الإدارة الفنية للأسود الثلاثة.

منتخب إنجلترا سقط أمام أوروجواي بهدفين نظيفين، ليقبع في ذيل المجموعة الرابعة ويصبح ترشحه لدور الـ16 صعبا للغاية.

وبعد المباراة، قال جيرارد: "كان علينا أن نلعب بذكاء، أن نصبح أكثر تحكما في الامور".

وأوضح "حين كانت النتيجة 1-1، لعبنا للهجوم وإحراز الهدف الثاني، هذا ليس جيدا.. كان علينا الاكتفاء بالتعادل وحمايته".

جيرارد كان السبب في هدف أوروجواي الثاني، كونه أعاد الكرة برأسه للويس سواريز ليسجل الأخير في شباك جو هارت.

وعقب جيرارد "لم يكن مناسبا منا أن نترك مساحات لسواريز أو نمنحه فرصة للتسجيل وكلنا يعرف قدراته على هز الشباك".

وأتم "أنا غاضب لأن أداء منتخب إنجلترا كان جيدا في المباراتين".

ويحتاج منتخب إنجلترا أن يفوز على كوستاريكا في الجولة الأخيرة برصيد وافر من الأهداف، وأن ينتظر من إيطاليا خدمتين، الانتصار على كوستاريكا ثم أوروجواي.

وقتها قد يتأهل منتخب إنجلترا لدور الـ16.