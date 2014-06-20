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رونالدو.. لا يبدو مصابا وهو يقفز

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رونالدو.. لا يبدو مصابا وهو يقفز رونالدو.. لا يبدو مصابا وهو يقفز

لا أحد يستطيع الجزم، هل سيستمر كريستيانو رونالدو أساسيا في تشكيل منتخب البرتغال أم يجلس بديلا بسبب إصابته، لكنه "يبدو في حالة ممتازة" بحسب ما كشفه زميله ميجيل فيلوسو.

تقارير وتصريحات قالت إن رونالدو يغامر بمستقبله كله إن استمر في المونديال وتحامل على إصابته التي حدثت قبيل انطلاق كأس العالم وتفاقمت في أول لقاء للبرتغال أمام ألمانيا.

البرتغال تحتاج رونالدو، لهذا تم التمهل في اتخاذ أي قرار بشأنه، خاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى من سباق المجموعة بأربعة أهداف أمام ألمانيا.

هل يلعب رونالدو أو لا؟

يجيب فيلوسو "لست طبيبا، لكني أراه وأطالبكم بأن تنظروا إلى قفزاته في المران".

وتابع "يقفز، يركض، يسدد بكلتا قدميه، هو في حالة ممتازة بحسب رأيي".

ويلعب منتخب البرتغال في الجولة الثانية من سباق المجموعات أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ويختتم تلك المرحلة بلقاء غانا.

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