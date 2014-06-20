' الكرة تبتسم مع أوزيل.. لكنه يحتاج للحب '

"لو كنت تنتظر من أوزيل أن يضغط ويدافع ويلعب بقوة، فأنت واهم".. هكذا استهل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي تحليله لميسوت، نجم منتخب ألمانيا.

أوزيل تعرض لانتقادات على مستواه مع أرسنال في منتصف الموسم المنصرم، وخلال الجولة الافتتاحية من مشوار ألمانيا بكأس العالم 2014.

مورينيو عمل مع أوزيل لـ3 سنوات في ريال مدريد، قبل أن يرحل الأول لتشيلسي والثاني لأرسنال.

وقال مورينيو عن لاعبه السابق: "أنت مخطئ لو كنت تفكر في أوزيل بالطريقة التي شرحتها".

واستدرك "لكن لو كنت تبحث عن لاعب يمرر بشكل صحيح في كل مرة، لاعب تبتسم الكرة حين تصل لقدميه، فالإجابة الصحيحة هي أوزيل".

وتابع "أوزيل لاعب رائع، فقط هو يحتاج لأن يشعر بالدعم، بالحب من جانب رفاقه ومدربيه".