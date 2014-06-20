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مدرب كوستاريكا غاضب من تصريحات مورينيو

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مدرب كوستاريكا غاضب من تصريحات مورينيو مدرب كوستاريكا غاضب من تصريحات مورينيو

أبدى خورخي لويس بنتو المدير الفني لمنتخب كوستاريكا غضبه من تصريحات جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بشأن فريقه في كأس العالم 2014.

منتخب كوستاريكا حقق مفاجأة بالفوز على أوروجواي في الجولة الأولى من سباق المجموعة الرابعة بالمونديال.

ويلعب منتخب كوستاريكا أمام إيطاليا في الجولة الثانية، وحين تم سؤال مورينيو عن اللقاء، أجاب "لا أتوقع مفاجأة جديدة".

وتابع مورينيو "نجم الفريق هو جويل كامبل، طريقته قديمة على كل حال، لا أعتقد أنه سيستطيع هو أو فريقه أن يلعبوا بالقوة نفسها أو يحققوا النتيجة نفسها".

ورد بنتو على مورينيو "أنا مستغرب للغاية من تصريحات جوزيه عن كوستاريكا".

وأضاف "تشيلسي يلعب يوم السبت والثلاثاء، هل حين يلعب السبت لا يجيد تكرار عروضه القوية يوم الثلاثاء؟ بالطبع يكررها وبدون مشاكل".

وأردف المدرب صاحب الـ61 عاما "قبل انطلاق البطولة كانوا يقولون كوستاريكا لن تحصل على نقطة وحيدة، وأن إسبانيا ستفوز على البرازيل في النهائي!".

إسبانيا ودعت كأس العالم 2014 من مرحلة المجموعات، وكوستاريكا تمتلك 3 نقاط.

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