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المفوضية الأممية للاجئين تدعو المجتمع الدولي إلى مساندة الأردن

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دعا ممثل المفوضية السامية لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اندرو هاربر، المجتمع الدولي، إلى أن يقوم بدوره في دعم المملكة.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته المفوضية مساء الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، في العاصمة الأردنية، عمان.

وقال: «على دول العالم أن تنظر إلى هذه المأساة الإنسانية وتبعاتها على المجتمعات المضيفة للاجئين، وتقديم مزيد من المساندة لها، لا سيما أن الأردن ينوب عن المجتمع الدولي في استضافة اللاجئين السوريين»، مضيفاً أن «تدفق اللاجئين بشكل متزايد يشكل عاملا رئيسيا في عدم استقرار المنطقة».

ورأى «هاربر» في وجود وزارات الداخلية والخارجية والتخطيط والإعلام وحرس الحدود في الحفل، براهين وأدلة على العلاقة الاستراتيجية والإنسانية ما بين الأردنية والمفوضية في تلبية احتياجات اللاجئين.

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