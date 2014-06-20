أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

متعب: سأعتزل في هذه الحالة

Google+ Print
متعب: سأعتزل في هذه الحالة متعب: سأعتزل في هذه الحالة

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي أنه لن يتردد في الاعتزل إذا تكررت شكواه من إصابة الظهر التي أبعدته طويلا عن الملاعب في السنوات الأخيرة.

وقال متعب بلهجة صارمة: "لو تكررت إصابتي في الظهر، سأعتزل فورًا"، مضيفًا: "إصابتي في الظهر انتهت تمامًا بمجرد أن خضعت للجراحة".

وتابع في تصريحات لقناة "CBC TWO" "تخلصت من آلام العضلة الخلفية، ويتبقى لي 3 أيام في البرنامج التأهليلي، وسأشارك في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء القادم".

وأوضح "تحملت تكاليف رحلة السفر إلى دبي، ثم أرسل لي النادي بعض الأموال لتحمل نفقات العلاج بناء على رغبتي، ووعدتني الإدارة بصرف باقي المبالغ بمجرد عودتي للقاهرة".

وأتم متعب "لم يفاوضني أحد من نادي الزمالك، ومع كامل احترامي له، أنا باق في الأهلي الذي تربيت به، ولن أتردد أو أفكر في إملاء شروط من أجل تجديد عقدي".

وينتهي عقد عماد متعب مع الأهلي هذا الموسم، وكان اتفق على التجديد مع محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة، بانتظار تفعيل هذا الاتفاق وتفعيل العقود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع