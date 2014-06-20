متعب: سأعتزل في هذه الحالة

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي أنه لن يتردد في الاعتزل إذا تكررت شكواه من إصابة الظهر التي أبعدته طويلا عن الملاعب في السنوات الأخيرة.

وقال متعب بلهجة صارمة: "لو تكررت إصابتي في الظهر، سأعتزل فورًا"، مضيفًا: "إصابتي في الظهر انتهت تمامًا بمجرد أن خضعت للجراحة".

وتابع في تصريحات لقناة "CBC TWO" "تخلصت من آلام العضلة الخلفية، ويتبقى لي 3 أيام في البرنامج التأهليلي، وسأشارك في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء القادم".

وأوضح "تحملت تكاليف رحلة السفر إلى دبي، ثم أرسل لي النادي بعض الأموال لتحمل نفقات العلاج بناء على رغبتي، ووعدتني الإدارة بصرف باقي المبالغ بمجرد عودتي للقاهرة".

وأتم متعب "لم يفاوضني أحد من نادي الزمالك، ومع كامل احترامي له، أنا باق في الأهلي الذي تربيت به، ولن أتردد أو أفكر في إملاء شروط من أجل تجديد عقدي".

وينتهي عقد عماد متعب مع الأهلي هذا الموسم، وكان اتفق على التجديد مع محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة، بانتظار تفعيل هذا الاتفاق وتفعيل العقود.