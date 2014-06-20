مختار: بطل الدوري لن يجمع 9 نقاط

يرى مختار مختار المدير الفني لبتروجت أن بطل الدوري هذا الموسم لن يفوز بمبارياته الثلاثة في الدورة الرباعية التي ستنطلق يوم 28 يونيو الجاري.

وقال مختار: "المباريات ستكون صعبة للغاية على كل المنافسين، وأعتقد أن الفائز بالدوري لن يستطيع الفوز بمبارياته الثلاثة في الدورة الرباعية".

ويفتتح الفريق البترولي مشواره باللعب مع سموحة، ثم يلاقي الأهلي والزمالك في الجولتين الثانية والثالثة.

وأضاف المدير الفني لبتروجت في تصريحات تلفزيونية: "مواجهة الأهلي والزمالك في رمضان ميزة لنا، لأنها ستساعد لاعبينا على الأداء أفضل من اللعب في الأجواء الحارة".

وعن غياب الجمهور، رد مختار: "في نهائي كأس مصر 2011، كانت جماهير الزمالك تملأ استاد القاهرة، لكننا نجحنا في استغلال الأمر لصالحي، وفزت مع إنبي باللقب".