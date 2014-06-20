كهربا يسجل ثالث أهدافه مع جراسهوبرز في 3 مباريات

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" جناح جراسهوبرز ثالث أهدافه مع فريقه الجديد الذي أتم انتقاله له منذ أيام.

وانضم كهربا إلى جراسهوبرز السويسري قادما من إنبي على سبيل الإعارة بعد أن لعب الموسم الماضي مع لوزيرن.

ويستعد جراسهوبرز للموسم الجديد من الدوري السويسري الذي ينطلق في منتصف يوليو المقبل.

ولعب كهربا مع فريقه الجديد ثلاث مباريات ودية ضد فرق في درجات أدنى وسجل هدفا في كل مباراة.

أخر هذه المباريات كانت يوم الخميس ضد فريق فينترهور الذي يلعب في الدرجة الثانية، وسجل هدف كهربا هدف فريقه الوحيد وانتهت المباراة بخسارة جراسهوبرز 3-1.

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد بدأ فترة الإعداد مع جراسهوبرز مبكرا ليستعيد حساسية المباريات.