ابنة عاصم عبدالماجد تنشر صورته بعد حكم الاعدام بلافتة مكتوب عليها ” فزت ورب الكعبة”

نشرت أروى عاصم، نجلة القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد المتواجد في قطر صورة لوالدها وهو يرفع لافتة مكتوب عليها «فزت ورب الكعبة ولا تنسوا الصلاة على النبي» وذلك ردا على الحكم الذي صدر ضده أمس الخميس بتحويل أوراقه للمفتي في قضية اشتباكات «مسجد الاستقامة».

وقالت نجلة قيادي الجماعة الإسلامية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، « ليس لدى أي تعليق بشأن الحكم الذي صدر بحق والدي فهذا ليس أول حكم صدر ضده لأنه قضي ما يزيد عن 20 عاما في السجن».

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قضت في جلستها المنعقدة، أمس الخميس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بإحالة أوراق 14 متهمًا في قضية «أحداث مسجد الاستقامة» لمفتي الديار المصرية.

والمتهمون في هذه القضية هم كل من: «محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جوده وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبدالرازق محمود عبدالرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد على طلحة رضوان».