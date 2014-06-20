غدا..الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تختار رئيس جديد

صرح أمين عام مجلس الدولة المستشار محمد زكي موسى , نائب رئيس مجلس الدولة أن غدا السبت هو اليوم المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية لترشيح رئيس مجلس الدولة الجديد خلفاً لرئيس مجلس الدولة الحالى المستشار فريد نزيه تناغو , لبلوغه السن القانونية , وأكد موسى أنه بوصول خطاب رئاسة الجمهورية لترشيح رئيس جديد لمجلس الدولة تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد .

وأضاف : تنظر الجمعية العمومية ايضاً ترقيات السادة المستشارين لدرجتي نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة .

ومن المقرر ان تنعقد الجمعية بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام مجلس الدولة في تمام الساعة العاشرة صباحاً برئاسة المستشار / فريد نزيه تناغو , رئيس مجلس الدولة وكذا السادة نواب رئيس المجلس أعضاء المجلس الخاص .