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غدا..الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تختار رئيس جديد

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غدا..الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تختار رئيس جديد غدا..الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تختار رئيس جديد

صرح أمين عام مجلس الدولة المستشار  محمد زكي موسى , نائب رئيس مجلس الدولة أن غدا السبت هو اليوم المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية لترشيح رئيس مجلس الدولة الجديد خلفاً لرئيس مجلس الدولة الحالى المستشار  فريد نزيه تناغو , لبلوغه السن القانونية , وأكد موسى أنه بوصول خطاب رئاسة الجمهورية لترشيح رئيس جديد لمجلس الدولة تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد .

وأضاف :  تنظر الجمعية العمومية ايضاً ترقيات السادة المستشارين لدرجتي نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة .

ومن المقرر ان تنعقد الجمعية بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام مجلس الدولة في تمام الساعة العاشرة صباحاً برئاسة المستشار / فريد نزيه تناغو , رئيس مجلس الدولة وكذا السادة نواب رئيس المجلس أعضاء المجلس الخاص .

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