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بالفيديو – أول هدف لروني في كأس العالم!

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بالفيديو – أول هدف لروني في كأس العالم! بالفيديو – أول هدف لروني في كأس العالم!

في 2006 شارك واين روني ولم يسجل.. في 2010 قاد هجوم بلاده وأيضا لم يهز شباك منافس.. وأخيرا، في 2014 يفك النحس.

روني أهدر 3 فرص محققة في مباراة أوروجواي، مرة العارضة تحركت، ومرة القائم رد كرته، وفي الثالثة أضاعها روني بنفسه بتصويبة في جسد الحاريس موسيليرا.

لكن مع الدقيقة 75، تسلم دانيل ستوريدج الكرة في منتصف ملعب إنجلترا، وقف على كرته وراوغ 2 من مدافعي أوروجواي، تخلص منهم ومرر في مساحة فارغة لزميله جلين جونسون.

الكرة كانت طويلة، لكن جونسون مد ساقيه لأقصى مدى ووصل للكرة في اللحظة الأخيرة، ولمسها محاولا قذفها إلى روني.

وصلت الكرة إلى روني وهو يندفع من الخلف، وهدف.. أخيرا للفتى الذهبي.

شاهد الهدف بالضغط هنا..

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فيديو اليوم السابع

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