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بالوتيللي: أنتظر قبلة من ملكة إنجلترا إذا فازت إيطاليا

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بالوتيللي: أنتظر قبلة من ملكة إنجلترا إذا فازت إيطاليا بالوتيللي: أنتظر قبلة من ملكة إنجلترا إذا فازت إيطاليا

مصير إنجلترا متعلق بإيطاليا، لهذا قال ماريو بالوتيللي إنه ينتظر قبلة من ملكة إنجلترا إن نجحت مساعي الأتزوري في إنقاذ فريق الثلاثة أسود!

ماريو بالوتيللي المجنون المثير للضحك في كل كلماته، داعب الجمهور الإنجليزي بتغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

إنجلترا خسرت أمام منتخب أوروجواي في كأس العالم 2014، وبالتالي قبع فريق الثلاثة أسود في ذيل جدول المجموعة الرابعة بدون رصيد من النقاط.

الآن أمل إنجلترا الوحيد للتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2014، أن يفوز منتخب إيطاليا على كوستاريكا ثم أوروجواي، وينتصر فريق الثلاثة أسود على كوستاريكا.

وإن حدث ذلك، يحتاج ماريو بالوتيللي إلى هدية إنجليزية، استثنائية.

وقال نجم منتخب إيطاليا: "لو فزنا على كوستاريكا، سأنتظر قبلة من ملكة إنجلترا".

ثم استدرك "على خدي طبعا :)))))))".

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