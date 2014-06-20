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مدرب إنجلترا غاضبا: سيطرنا على سواريز أغلب المباراة

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مدرب إنجلترا غاضبا: سيطرنا على سواريز أغلب المباراة مدرب إنجلترا غاضبا: سيطرنا على سواريز أغلب المباراة

أقر روي هودجسون المدير الفني لمنتخب إنجلترا بأن حظوظ بلاده في مواصلة كأس العالم 2014 باتت ضعيفة، "للغاية" على حد وصفه.

وجاءت تصريحات هودجسون بعد خسارة إنجلترا للمباراة الثانية على التوالي في كأس العالم 2014 من إيطاليا ثم أوروجواي.

وقال هودجسون بعد المباراة: "أعرف أن حظوظنا باتت محدودة، للغاية.. كان علينا اليوم أن نحقق نتيجة إيجابية، التعادل ربما".

منتخب إنجلترا يحتاج للفوز على كوستاريكا برصيد وافر من الأهداف، ثم ينتظر أن تنتصر إيطاليا على كوستاريكا وأوروجواي وبرصيد أيضا جيد من الأهداف.

ولمعرفة كيف تتأهل إنجلترا بإمكانكم الضغط هنا..

وبالعودة لهودجسون...

لويس سواريز نجم ليفربول الإنجليزي عذب فريق هودجسون بعدما سجل هدفي بلاده.

وعقب هودجسون "أظن أننا حاصرناه طويلا وسيطرنا عليه أغلب المباراة، لكنه تحرك بشكل جيد للهروب من الرقابة".

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فيديو اليوم السابع