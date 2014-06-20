سواريز: شعرت بألم.. لكن قلبي قال لي لا تخرج، ستسجل مجددا

كاد لويس سواريز أن يطلب التغيير حين كانت النتيجة بين بلاده أوروجواي وإنجلترا 1-1، لكن قلبه قال له لا تخرج، ستسجل مجددا.. وقد كان.

وصرح سواريز بعد الفوز على إنجلترا 2-1 "شعرت بألام عضلية، شد على الأرجح قبل 10 دقائق من تسجيلي للهدف الثاني".

وتابع "لكن قلبي قال لي لا تخرج.. ستسجل مجددا".

سواريز كان مصابا قبيل انطلاق المونديال، تعافى ولعب كبديل في أول لقاءات أوروجواي في كأس العالم، وخسرت بلاده أمام كوستاريكا.

في المباراة الثانية شارك سواريز كأساسي، وأمام إنجلترا التي تملك العديد من لاعبي ليفربول رفاقه في النادي الأحمر.

سجل سواريز هدفا في إنجلترا، ثم تعادل واين روني لفريق الثلاثة أسود.

وخلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، كرة طولية من حارس أوروجواي حاول ستيفن جيرارد قائد إنجلترا ضربها بالرأس، فعادت للوراء ووصلت لسواريز، فسجل.

وبعد الهدف بدقائق، طلب سواريز الخروج مستبدلا.

وأتم "لمن انتقدوا أوروجواي بعد المباراة الأولى، ما رأيكم الآن؟".