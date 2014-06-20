أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سواريز: شعرت بألم.. لكن قلبي قال لي لا تخرج، ستسجل مجددا

Google+ Print
سواريز: شعرت بألم.. لكن قلبي قال لي لا تخرج، ستسجل مجددا سواريز: شعرت بألم.. لكن قلبي قال لي لا تخرج، ستسجل مجددا

كاد لويس سواريز أن يطلب التغيير حين كانت النتيجة بين بلاده أوروجواي وإنجلترا 1-1، لكن قلبه قال له لا تخرج، ستسجل مجددا.. وقد كان.

وصرح سواريز بعد الفوز على إنجلترا 2-1 "شعرت بألام عضلية، شد على الأرجح قبل 10 دقائق من تسجيلي للهدف الثاني".

وتابع "لكن قلبي قال لي لا تخرج.. ستسجل مجددا".

سواريز كان مصابا قبيل انطلاق المونديال، تعافى ولعب كبديل في أول لقاءات أوروجواي في كأس العالم، وخسرت بلاده أمام كوستاريكا.

في المباراة الثانية شارك سواريز كأساسي، وأمام إنجلترا التي تملك العديد من لاعبي ليفربول رفاقه في النادي الأحمر.

سجل سواريز هدفا في إنجلترا، ثم تعادل واين روني لفريق الثلاثة أسود.

وخلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، كرة طولية من حارس أوروجواي حاول ستيفن جيرارد قائد إنجلترا ضربها بالرأس، فعادت للوراء ووصلت لسواريز، فسجل.

وبعد الهدف بدقائق، طلب سواريز الخروج مستبدلا.

وأتم "لمن انتقدوا أوروجواي بعد المباراة الأولى، ما رأيكم الآن؟".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع