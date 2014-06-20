سيف بن زايد يوجّه بتوحيد إجراءات «الإقامة»

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بضرورة العمل على توحيد الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتطورة، ومواصلة تقديم الخدمات المتميزة لجمهور المتعاملين، وتطويرها تجسيداً لاستراتيجية الوزارة 2014-2016.

وناقش سموه، خلال ترؤسه اجتماع مجلس قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ الذي عُقد في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالقطاع، وفقاً للرؤية المستقبلية للاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية. حضر الاجتماع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والمستشار راشد سالم لخريباني النعيمي، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والعميد علي خلفان الظاهري، المدير العام لشؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والمديرون العامون للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، وجميع أعضاء المجلس المعني بتطوير قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.

جدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل مجلس قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، وحرص سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع، وإشرافه المباشر على خطط تطوير القطاع، بما يتوافق مع خطط الحكومة الاتحادية للتحول إلى حكومة ذكية.