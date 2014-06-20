طقس صحو ورياح خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب على الجبال بعد الظهر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً ظهراً، وتزداد الرطوبة ليلاً على بعض المناطق الساحلية.

والرياح جنوبية غربية، وغربية بسرعة 10 إلى 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل، وتكون غربية، وشمالية غربية بسرعة 20 - 35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج، ويبلغ ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب الساحل، ومن قدمين إلى أربع أقدام بالعمق، ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة السابعة و29 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثانية عشرة و16 دقيقة ظهراً.