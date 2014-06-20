5 ملايين دولار دعم الدولة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

أعلنت الدولة تقديمها حزمة من المساهمات لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك خلال اجتماع إعلان التعهدات لهيئة المرأة الذي عقد على هامش الدورة السنوية العادية للمجلس التنفيذي للهيئة في مقر الأمم المتحدة، وشملت هذه الحزمة مبلغ خمسة ملايين دولار للميزانية الأساسية للهيئة للفترة من 2014 - 2016 وتمويل افتتاح مكتب إقليمي للهيئة في أبوظبي بجانب انتداب مستشارة من الدولة للعمل في مقر هذه الهيئة في نيويورك، فضلا ًعن المساهمة في جهود الهيئة في مجال الاستعراض العالمي للمرأة والسلم والأمن.

وأكدت السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيانها أمام الاجتماع، أن مساهمات الدولة جاءت إيماناً منها بأهمية وقيمة الدور القيادي الذي تقوم به الهيئة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتأكيد دعم الدولة المتواصل والقوي لهذه الهيئة والمساندة المستمرة لها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بهدف تعزيز شراكتها مع الهيئة والإسهامات التي تقوم بها من أجل تحقيق أهدافها الشاملة.

ونوهت بهذا الشأن بالزيارة الناجحة التي قامت بها لاكشمي بوري مساعدة الأمين العام نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى مدينة أبوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي واجتماعها مع سمو الشيخة فاطمة بجانب الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان والقاضي بأن يكون المكتب الإقليمي للهيئة في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي الذي كان في الطليعة في جهود تطوير وتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وهيئة المرأة فيما سيكون شريكا أساسيا في التواصل والتنسيق مع الهيئة من أجل وضع وتنفيذ برامج عمل فعالة وتطوير القدرات على أرض الواقع.

وأكدت السفيرة نسيبة في ختام بيانها تعهد دولة الإمارات مواصلتها بذل كل ما في وسعها لمساندة قضايا المرأة والنهوض بها.شكر وتقدير

عبرت السفيرة لانا زكي نسيبة، عن شكر وتقدير الدولة للمديرة التنفيذية لهيئة المرأة على الجهود التي بذلتها في إطار الإستراتيجية الأولى للهيئة للفترة 2011 - 2013، مشيدة بما أحرزته الهيئة في مجال تنفيذ هذه الإستراتيجية على المستوى المعياري والتنسيقي والتنفيذي وما حققته من تقدم ملموس في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة والمشاركة السياسية وإشراك المرأة في جهود إحلال الأمن والسلم كافة والأنشطة الإنسانية ومكافحة أشكال العنف كافة ضد المرأة وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.